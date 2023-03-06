Власти в Ростовской области прокомментировали ситуацию на рынке «Агро Молл»

Сейчас все площадки продолжают работать в прежнем режиме Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Рынок «Агро Молл» в Ростовской области продолжает работать. На площадке уже провели беседу с торгующими и разъяснили все нововведения, связанные с проездом транспорта и арендой мест, сообщили «КП - Ростов-на-Дону» в региональном департаменте потребительского рынка.

- По состоянию на 6 марта, ярмарочные площадки продолжают работать в прежнем режиме. Информирование хозяйствующих субъектов велось с 28 февраля 2023 года. В целях урегулирования ситуации администрацией площадки была проведена рабочая встреча, в которой приняли участие около 100 торгующих, - рассказали в ведомстве.

Известно, что на встрече с работниками «Агро Молла» также присутствовали представители донского департамента потребрынка, министерства региональной политики и массовых коммуникации, районной администрации, глава администрации Ленинского сельского поселения. Безопасность обеспечивали сотрудники МВД.

Ранее стало известно, что продавцы устроили забастовку с перекрытием въезда в рынок из-за ценовых нововведений. Торговцы пояснили «КП - Ростов-на-Дону», что за провоз товаров на большегрузах теперь собираются брать по 10 тысяч рублей. Это, по словам людей, совсем невыгодно.

Напомним, с ноября 2021 года на территории распределительного центра «Агро Молл» работают две сельскохозяйственные и одна универсальная ярмарки на 1750 торговых мест. Эту торговую зону открыли после ликвидации рынков под Ростовом-на-Дону.

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