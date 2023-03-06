Восстановление ж/д сообщения между Ростовской областью и новыми регионами РФ оценили в 6 млрд рублей

Речь идет о железной дороге, которую использовали до 2007 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Около 6 млрд рублей может потребоваться в будущем на восстановление железнодорожного сообщения между Ростовской областью и новыми субъектами России. Эту информацию «КП - Ростов-на-Дону» подтвердили в пресс-службе донского правительства.

При этом, по данным властей, сейчас еще нельзя с точностью говорить об окончательных цифрах и сроках проекта. К разработке технико-экономического обоснования собираются приступить после окончания специальной операции.

- Восстановление железнодорожного сообщения будет возможным после завершения специальной операции и восстановления необходимой инфраструктуры на новых территориях. При необходимости наращивания объемов перевозок ОАО «РЖД» предлагается рассмотреть возможность восстановления участка Миллерово - разъезд 122 км, - прокомментировали власти.

К слову, речь идет о железной дороге на территории Ростовской области протяженностью 75 км, которую использовали до 2007 года.

Напомним, в апреле 2022 года губернатор Василий Голубев уже поднимал этот вопрос. Тогда глава региона отметил, что поезда по новому направлению могут пустить только после решения вопросов, связанных с безопасностью.

Добавим, ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин также заявил, что прямое железнодорожное сообщение между территориями пока невозможно. Однако уже к апрелю 2023 года собираются в два раза увеличить проходимость КПП из Ростовской области в ДНР.

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