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НовостиОбщество6 марта 2023 17:39

В Ростовской области отремонтируют трассу за 263 миллиона рублей

Работы завершат в августе текущего года
Полина ШЕВЧЕНКО
В Ростовской области отремонтируют трассу.

В Ростовской области отремонтируют трассу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области капитально отремонтируют трассу село Чалтырь — село Большие Салы, сообщает пресс-служба министерства транспорта региона. На это выделят 263 миллиона рублей.

Ремонт будет произведен на участке протяженностью почти девять километров.

— Проектом предусмотрен комплекс работ, включающий в себя: устройство дорожной одежды с уширением, в том числе на примыканиях и остановочных комплексах, укрепление обочин щебнем, капитальный ремонт водопропускных труб. Дорожники обустроят наружное освещение, установят сигнальные столбики и новые дорожные знаки, а также нанесут разметку термопластиком, — говорится в сообщении.

Работы на трассе планируют завершить к августу 2023 года.

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Все работы необходимо выполнить до 15 октября 2023 года (подробности)