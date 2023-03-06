В Ростовской области отремонтируют трассу за 263 миллиона рублей

В Ростовской области отремонтируют трассу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области капитально отремонтируют трассу село Чалтырь — село Большие Салы, сообщает пресс-служба министерства транспорта региона. На это выделят 263 миллиона рублей.

Ремонт будет произведен на участке протяженностью почти девять километров.

— Проектом предусмотрен комплекс работ, включающий в себя: устройство дорожной одежды с уширением, в том числе на примыканиях и остановочных комплексах, укрепление обочин щебнем, капитальный ремонт водопропускных труб. Дорожники обустроят наружное освещение, установят сигнальные столбики и новые дорожные знаки, а также нанесут разметку термопластиком, — говорится в сообщении.

Работы на трассе планируют завершить к августу 2023 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ремонт трассы на Западном подъезде к Ростову будет стоить более 1,6 миллиарда рублей

Все работы необходимо выполнить до 15 октября 2023 года (подробности)