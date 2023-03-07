Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 марта 2023 5:41

В «Ростовводоканал» назначат нового гендиректора

Кандидат уже определен
Полина ШЕВЧЕНКО
В «Ростовводоканал» назначат нового гендиректора.

В «Ростовводоканал» назначат нового гендиректора.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совет директоров АО «Ростовводоканал» планирует избрать нового гендиректора, пишет «КоммерсантЪ-Юг» со ссылкой на члена совета директоров компании Германа Вишневского.

Полномочия действующего гендиректора Михаила Поркшеева будут прекращены.

Как рассказал Вишневский изданию, кандидат на эту должность уже определен. Он может быть утвержден до конца марта.

Михаил Поркшеев был назначен генеральным директором АО «Ростовводоканал» в 2021 году. К исполнению своих обязанностей специалист приступил с 27 ноября. В 2022 году его обвинили в превышении полномочий (ст. 201 УК РФ).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Ростова-на-Дону пока не планируют полностью выкупать «Ростовводоканал»

Сейчас городской администрации принадлежит блокирующий пакет акций (подробности)