В «Ростовводоканал» назначат нового гендиректора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совет директоров АО «Ростовводоканал» планирует избрать нового гендиректора, пишет «КоммерсантЪ-Юг» со ссылкой на члена совета директоров компании Германа Вишневского.

Полномочия действующего гендиректора Михаила Поркшеева будут прекращены.

Как рассказал Вишневский изданию, кандидат на эту должность уже определен. Он может быть утвержден до конца марта.

Михаил Поркшеев был назначен генеральным директором АО «Ростовводоканал» в 2021 году. К исполнению своих обязанностей специалист приступил с 27 ноября. В 2022 году его обвинили в превышении полномочий (ст. 201 УК РФ).

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