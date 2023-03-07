В Ростовской области впервые за несколько лет зафиксировали миграционный отток населения

Ранее в регионе наблюдался рост населения за счет людей, приехавших из других территорий Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Ростовской области по итогам 2022 года зафиксировали миграционный отток населения. Об этом говорится в отчете на сайте донского правительства.

- По данным за январь - ноябрь прошлого года, ситуация характеризуется ростом числа выбывших из региона. Их количество превысило число прибывших на 680 человек, - отметили в документе.

К слову, такие данные сложились несмотря на то, что с февраля по октябрь 2022 года в область из Донецкой и Луганской Народных Республик прибыли около 4 млн человек. Эту цифру ранее озвучил губернатор Василий Голубев.

Отметим, за январь - ноябрь 2021, 2020 и 2019 годов, в Ростовской области, наоборот, наблюдался рост населения за счет людей, приехавших из других территорий. В указанные отчетные периоды количество жителей Дона увеличилось на 12,3 тысячи, 12,5 тысячи и 11,2 тысячи человек соответственно.

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Это предварительная цифра, которая в будущем может измениться (подробности)