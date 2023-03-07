В Ростовской области женщина попала под колеса патрульной машины, пытаясь вытащить из нее брата-дебошира

По факту аварии началась проверка
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области, в Волгодонске, местная женщина попала в аварию, которую, по предварительным данным, сама и спровоцировала.
Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, в тот вечер брат с сестрой распивали спиртные напитки. В какой-то момент мужчина начал поднимать руку на родственницу. Дошло до того, что пришлось вызвать полицию.
По словам источника издания в правоохранительных органах региона, наряд приехал на место, чтобы доставить дебошира в отдел.
Но когда мужчина оказался в салоне авто, сестра вдруг решила, что брату не место в СИЗО.
Женщина начала дергать ручку на автомобильной двери. В этот момент водитель нажал на газ, протащив за собой женщину. По факту аварии сейчас проходит проверка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове в массовой аварии пострадали два водителя
Специалисты проводят проверку (подробнее)
А В ЭТО ВРЕМЯ
Многодетная семья из Ростовской области поехала за покупками к школе и насмерть разбилась в аварии
Знакомые рассказали о многодетной семье из Ростовской области, которая погибла в аварии с большегрузом (подробнее)