В Ростовской области женщина попала под колеса патрульной машины, пытаясь вытащить из нее брата-дебошира

По факту аварии началась проверка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, в Волгодонске, местная женщина попала в аварию, которую, по предварительным данным, сама и спровоцировала.

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, в тот вечер брат с сестрой распивали спиртные напитки. В какой-то момент мужчина начал поднимать руку на родственницу. Дошло до того, что пришлось вызвать полицию.

По словам источника издания в правоохранительных органах региона, наряд приехал на место, чтобы доставить дебошира в отдел.

Но когда мужчина оказался в салоне авто, сестра вдруг решила, что брату не место в СИЗО.

Женщина начала дергать ручку на автомобильной двери. В этот момент водитель нажал на газ, протащив за собой женщину. По факту аварии сейчас проходит проверка.

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