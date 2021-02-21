В Ростове в массовой аварии пострадали два водителя

На место аварии вызвали скорую. Фото: Архив КП

Авария с участием трех автомобилей произошла в Северном жилом массиве Ростова. Во время движения по проспекту Михаила Нагибина.28 35-летний водитель «Мерседеса» не справился с управлением и врезался в «Дэу».

- Оба автомобилиста пострадали, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.

В ведомстве уточнили, что в момент столкновения «Дэу» находился на буксире у «Тайоты», в которую врезался из-за удара.

Сейчас по факту аварии проводится проверка.

Еще два человека пострадали в аварии в донской столице во время движения по улице Вити Черевичкина, где один из автомобилистов нарушил правила. Ранее в карете скорой в больницу уехал водитель маршрутки, которая столкнулась на дороге с «КамАЗом». Дополнительных жертв чудом удалось избежать. К счастью, в салоне общественного транспорта в этот момент никого не было.

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