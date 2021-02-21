В Ростове водитель и пассажир иномарки пострадали в аварии с «Ладой»

Медики оказали помощь пострадавшим. Фото: УГИБДД по Ростовской области
24-летний водитель «Ауди А-4» вместе со своим пассажиром пострадали в аварии. Иномарка столкнулась с «Ладой Гранта» во время движения по улице Вити Черевичкина в воскресенье, 21 февраля.
- По предварительной информации, один из водителей проигнорировал правила дорожного движения и не пропустил машину, ехавшую по главной дороге. В результате произошла авария, - рассказали в УГИБДД по Ростовской области.
На место произошедшего приехали инспекторы и скорая. Медики оказали помощь пострадавшим.
Сейчас по факту аварии проводится проверка.
В аварии в Аксайском районе Ростовской области пострадал водитель маршрутки. Мужчина столкнулся на дороге с грузовиком марки «КамАЗ» неподалеку от крупного рынка. Дончанина в карете скорой помощи отвезли в больницу. Корпус общественного транспорта оказался разбит в передней части.
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