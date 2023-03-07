Составили подборку подарков на 8 марта для ростовчанок, у которых все есть

Вы еще не выбрали подарок на 8 марта? Мы подскажем. Фото: Иван МАКЕЕВ

Для ростовчан, которые до сих пор не купили подарок на 8 марта для своих жен, матерей и сестер, в редакции вместе с экспертами «Авито» подготовили идеи нетривиальных подарков для тех женщин, у которых уже все есть.

Эксперты предлагают несколько групп подарков. Презенты с заботой — это гаджеты, которые помогут расслабиться после трудового дня, например подушка-массажер для плеч, гидромассажная ванночка для ног, нефритовый ролик для лица. Также подходят уходовые средства — маски, крема, масла. Можно купить уже готовый набор — от корейской косметики от 1600 рублей до Chanel за 16 тысяч рублей. Можно приобрести набор средств ручной работы от ростовских мастеров из свежих ингредиентов - кокосовый скраб для тела, увлажняющий крем с маслом ши, бальзам с запахом пломбира, пралине и бомбочки для ванны. Такой набор можно купить в Сети от 1200 до 2 500 рублей в зависимости от наполнения.

Что касается подарков из группы красоты — колье из натурального кварца, чокер из пресноводного жемчуга или из бисера. Авторские украшения стоят от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Есть и золотые серьги в среднем за 12,7 тысячи рублей, и браслет за 155 тысяч. В среднем ювелирные украшения на сайте объявлений стоят 13,6 тысячи рублей. Средняя цена бижутерии — 1040 рублей.

Можно порадовать женщину красивой шкатулкой для украшений из гипса или природного камня, необычным ночником, одеялом ручной работы, пледом с рукавами, мягкой игрушкой-подушкой от 460 рублей. Или вазой с подносом из гипса или керамики, свечами из натурального воска от 500 до 1000 рублей.

Есть на платформе и предложения оригинальных цветочных букетов, необычных из зефира, из мыла, шоколада или мягких игрушек.

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