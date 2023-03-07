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НовостиОбщество7 марта 2023 17:05

Дончанина осудили за дачу взятки полицейскому

Теперь ему придется выплатить штраф
Полина ШЕВЧЕНКО
Дончанина осудили за дачу взятки полицейскому.

Дончанина осудили за дачу взятки полицейскому.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Егорлыкского района Ростовской области обвинен в даче взятки сотруднику ГИБДД, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в сентябре 2022 года мужчина пытался передать инспектору ГИБДД взятку размером в 15 тысяч рублей, чтобы его не обвинили за пьяную езду.

Однако полицейский от денег отказался, а мужчина получил соответствующее наказание.

Теперь ему придется выплатить штраф в размере 450 тысяч рублей.

Аналогичное преступление в прошлом году совершил житель Мясниковского района. Он попытался заплатить инспектору ДПС за вождение в нетрезвом виде.

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