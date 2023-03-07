На телебашне в Ростове зажгут праздничную подсветку. Фото: Иван МАКЕЕВ

8 марта для ростовчанок и гостей города включат праздничную подсветку на главной телебашне Ростовской области. Об этом сообщает сайт Правительства региона.

На телебашне телевизионной и радиовещательной сети появятся цветочные композиции и надпись «8 Марта».

Праздничную подсветку можно будет наблюдать с 19:00 до 23:00.

Вместе с ростовской телебашней художественную подсветку зажгут более чем 20 телевизионных объектов России.

Напомним, завтра в Ростове-на-Дону запланировано множество тематических мероприятий. Они пройдут в парке имени Максима Горького, в парках «Осенний» и Николая Островского, парке «Левобережном», парке имени Вити Черевичкина.

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