На телебашне в Ростове зажгут праздничную подсветку.
Фото: Иван МАКЕЕВ
8 марта для ростовчанок и гостей города включат праздничную подсветку на главной телебашне Ростовской области. Об этом сообщает сайт Правительства региона.
На телебашне телевизионной и радиовещательной сети появятся цветочные композиции и надпись «8 Марта».
Праздничную подсветку можно будет наблюдать с 19:00 до 23:00.
Вместе с ростовской телебашней художественную подсветку зажгут более чем 20 телевизионных объектов России.
Напомним, завтра в Ростове-на-Дону запланировано множество тематических мероприятий. Они пройдут в парке имени Максима Горького, в парках «Осенний» и Николая Островского, парке «Левобережном», парке имени Вити Черевичкина.
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