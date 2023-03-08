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НовостиОбщество8 марта 2023 6:13

В Международный женский день в Ростове будет ясная погода

Ожидается потепление до +15 градусов
Екатерина ПОПОВА
В праздничный день погода порадует ростовчанок.

В праздничный день погода порадует ростовчанок.

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В среду, 8 марта, в Ростове, ожидается потепление до +15 градусов, сообщают синоптики Росгидрометцентра.

При этом в утренние часы местами возможны небольшие осадки. Но после обеда и до конца дня будет ясная погода. Южный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду с порывами днем до 12-14 метров в секунду.

Но уже с четверга погода ухудшится. До конца недели, по прогнозам синоптиков, в Ростове будут идти дожди.

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