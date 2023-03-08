В Ростове косметолог обокрала клиентку на 25 тысяч рублей

Наставница хотела помочь новоиспеченному мастеру с закупкой оборудования.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
В Ростове мастер перманентного макияжа обманула одну из своих учениц на 25 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе донского МВД.
По предварительным данным, мастер набрала группу учеников по перманентному макияжу. На него-то и записалась одна из дончанок. Когда обучение было пройдено, мастерица пообещала своей подопечной помощь с приобретением специализированного оборудования для татуажа по заманчивой цене. Девушка доверилась наставнице и передала той на закупку аппарата 25 тысяч рублей. Но оборудование дончанка так и не получила. Мастер несколько раз переносила дату поставки, а потом и вовсе перестала выходить на связь.
Тогда обманутая ученица написала заявление в полицию. Стражи правопорядка быстро нашли 27-летнюю обманщицу. Но деньги косметолог уже успела потратить на свое усмотрение. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.
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