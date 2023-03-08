В Ростовской области в прошлом году средняя зарплата выросла почти на 14%

К 2025 году зарплаты в Ростове должны повыситься до 60,8 тысячи рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Дону по итогам прошлого года средняя заработная плата выросла почти на 14%. Об этом говорится в отчете о социально-экономической ситуации в области за 2022 год.

За январь – декабрь среднемесячная зарплата составила 44 766 рублей. И это на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Цены на продукты выросли на 11,5%, на непродовольственные товары – на 13 процентов. А платные услуги подорожали почти на 12 процентов.

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