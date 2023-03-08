В Ростовской области опубликовали портрет среднестатистической женщины

Статистика говорит, что дончанки и семейные, и умные, и работящие. А еще очень красивые. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростовской области Ростовстат в честь 8 Марта составил статистический портрет дончанки.

Исходя из данных, большую часть населения региона составляют именно представительницы прекрасного пола – свыше 2,2 миллиона, что составляет 53,4 процента всех жителей Дона.

Что касается семьи, то 53,2% донских женщин находятся в браке. А замуж выходят чаще всего в возрасте от 20 до 24 лет. И, если верить Всероссийской переписи населения, в этом же возрасте рожают и первого ребенка.

Жительницы области не только семейные, но еще и умные. 39,2% дам имеют среднее профессиональное образование. А высшим могут похвастаться 25,6% представительниц прекрасного пола.

На работу трудолюбивые женщины тратят 14,2% своего времени. А вот домашние дела и уход за всеми членами семьи отнимает у них 18,8%. Несмотря на такую занятость, время на досуг у них все же находится. 42% дончанок любят посещать кафе и рестораны, по кинотеатрам ходят 33%, по театрам – 14,7%, а концерты посещают 13%.

Чтобы быть всегда красивыми, большая половина – 54,7% красавиц - придерживается здорового питания. Ежедневно едят овощи 84% женщин, а фрукты - 60%.

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