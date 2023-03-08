Трасса из Ростова в новые регионы получит категорию нескоростной дороги

Теперь максимальная скорость на трассе составит 90 километров в час. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трасса «Таврида-2», которая соединяет Ростов с новыми регионами, получит категорию IB, то есть нескоростной дороги. Об этом сообщает «ТАСС».

Теперь максимальная скорость на трассе составит 90 километров в час. Четырехполосная дорога будет идти от Симферополя до Геническа, а потом вдоль северного берега Азовского моря до Ростова. По «Тавриде-2» планируют доставлять грузы.

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