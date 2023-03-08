В Ростовской области родились двое сурикатов

Совсем скоро семейство выйдет из изолятора в общий вольер. ФОТО: парк «Лога»

В Ростовской области в парке «Лога» самка суриката родила двоих малышей-девочек. Об этом рассказали сотрудники парка в социальных сетях.

Самка суриката родила малышей после 77 дней беременности. В первый месяц своей жизни малышки весили по 180 грамм. А еще через месяц набрали до 350 грамм. Пока семейство живет в изоляторе.

В первые дни жизни мама кормила маленьких сурикатов молоком. А потом стала подкармливать зоофобосом. При чем каждой своей дочке она подносила еду прямо ко рту. Сейчас девчушки окрепли и питаются без помощи мамы. А любимые их лакомства: тараканы, зоофобос, саранча, куриные сердечки, перепелиные яйца, творог, хурма и манго.

Совсем скоро сурикатов вместе с мамой сотрудники парка переведут в общий вольер.

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