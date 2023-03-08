В Ростове выяснили, с какими цветами у дончан ассоциируется 8 Марта

А с чем у вас ассоциируется весна? Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Международный женский день сервис по поиску работы SuperJob выяснил у ростовчан, с чем у них ассоциируется этот весенний праздник.

По данным опроса, лишь 27% горожан на ум сразу приходят цветы, когда слышат о 8 Марте. Каждый четвертый ассоциирует этот праздник с женщинами. Для 7% опрошенных - это всего лишь выходной. А пять процентов считают весенний праздник слишком затратным.

Также респондентам задали вопрос, с какими цветами у них ассоциируется Международный женский день. На первом месте оказались тюльпаны. Их сразу вспомнили 57%. На втором – мимоза, а на третьем – розы. При чем главными цветами праздника женщины считают тюльпаны и мимозу, а мужчины чаще называли розы.

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