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НовостиОбщество8 марта 2023 19:36

В Ростовской области от коронавируса выздоровели 233 человека

Летальных случаев выявлено не было
Екатерина ПОПОВА
Большинство переболело в легкой форме.

Большинство переболело в легкой форме.

Фото: Мария ЛЕНЦ

На Дону за последние сутки врачи вылечили от коронавируса еще 233 человека. Сообщается на портале «Стопкоронавирус.рф».

По данным на 8 марта, за сутки в Ростовской области вирус был обнаружен у 305 жителей. В больницу на лечение отправили 28 дончан. Летальных случаев выявлено не было. Также известно, что большинство перенесло коронавирус в легкой форме.

Общее число зараженных коронавирусом с начала пандемии насчитывает 445 859 человек.

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