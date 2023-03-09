В Ростовской области из пожара спасли двух человек.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
8 марта в Каменске-Шахтинском произошел пожар в жилом доме, сообщает Управление МЧС России по Ростовской области.
В 12.15 на улице Башкевича загорелся дом площадью 72 квадратных метра.
Спасателям удалось ликвидировать возгорание в 12.42.
Благодаря оперативным действиям пожарных были спасены двое дончан.
Напомним, в январе двухэтажный частный дом сгорел в центре Ростова-на-Дону. Возгорание произошло на улице Тургеневской. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Тогда был спасен один человек.
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