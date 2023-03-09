В Ростовской области из пожара спасли двух человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

8 марта в Каменске-Шахтинском произошел пожар в жилом доме, сообщает Управление МЧС России по Ростовской области.

В 12.15 на улице Башкевича загорелся дом площадью 72 квадратных метра.

Спасателям удалось ликвидировать возгорание в 12.42.

Благодаря оперативным действиям пожарных были спасены двое дончан.

Напомним, в январе двухэтажный частный дом сгорел в центре Ростова-на-Дону. Возгорание произошло на улице Тургеневской. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Тогда был спасен один человек.

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