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НовостиОбщество9 марта 2023 7:08

В Ростове до 10 мая ограничили движение для машин на центральной улице Александровки

Дорожные изменения ввели на время технических работ
Ангелина СКИБА
Ограничения для водителей ввели на два месяца

Ограничения для водителей ввели на два месяца

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону с 9 марта до 10 мая ограничили движение транспорта по проспекту 40-летия Победы. Об этом сообщает городской департамент автодорог.

Проезд частично перекрыли на участке от Петрожицкого, 2 А до 40-летия Победы, 170 Б вдоль нечетной стороны, а также на правой полосе вдоль нечетной стороны от дома № 2Г/51.

По данным властей, ограничения ввели на время ремонта водоотводного лотка. Напомним, ранее знаки и ограждения выставили также на Подтелкова от Сеченова до Ушакова и на Ивановского от Фрунзе до Подтелкова.

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