В Ростове до 10 мая ограничили движение для машин на центральной улице Александровки

Ограничения для водителей ввели на два месяца Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону с 9 марта до 10 мая ограничили движение транспорта по проспекту 40-летия Победы. Об этом сообщает городской департамент автодорог.

Проезд частично перекрыли на участке от Петрожицкого, 2 А до 40-летия Победы, 170 Б вдоль нечетной стороны, а также на правой полосе вдоль нечетной стороны от дома № 2Г/51.

По данным властей, ограничения ввели на время ремонта водоотводного лотка. Напомним, ранее знаки и ограждения выставили также на Подтелкова от Сеченова до Ушакова и на Ивановского от Фрунзе до Подтелкова.

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