Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 марта 2023 14:10

Министр природных ресурсов и экологии Дона рассказал, какие реки будут расчищены в 2023 году

Работы проводятся в рамках оздоровления реки Дон
Татьяна ТИХОНОВА
Ближайшие несколько лет на повестке оздоровление реки Дон.

Ближайшие несколько лет на повестке оздоровление реки Дон.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году в Ростовской области будет расчищен ряд рек. Работы будут вестись в рамках реализации программы по оздоровлению бассейна реки Дон. Об этом в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Михаил Фишкин.

- Уже были проведены капитальные ремонты гидротехнических сооружений в Боковском и Кашарском районах, а в Советском срок завершения работ запланирован на май этого года. - говорит Михаил Валерьевич.

Также министр сообщил, что в Каменском районе за минувший год было расчищено 33 километра русла реки Глубокая в Каменском районе, в 2023 году продолжится расчистка реки Ольховая в Кашарском районе протяженностью 4,6 км, срок сдачи — в ноябре текущего года.

- В 2023 году мы планируем завершить разработку проекта на расчистку реки Черная в Шолоховском районе, провести расчистку балки Большая Черепаха в Таганроге, - добавил министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области для оздоровления реки Дон собираются расчистить 32 водоема

Уже сейчас в регионе приводят в порядок ряд водоемов (подробнее)