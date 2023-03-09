Министр природных ресурсов и экологии Дона рассказал, какие реки будут расчищены в 2023 году

Ближайшие несколько лет на повестке оздоровление реки Дон. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году в Ростовской области будет расчищен ряд рек. Работы будут вестись в рамках реализации программы по оздоровлению бассейна реки Дон. Об этом в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Михаил Фишкин.

- Уже были проведены капитальные ремонты гидротехнических сооружений в Боковском и Кашарском районах, а в Советском срок завершения работ запланирован на май этого года. - говорит Михаил Валерьевич.

Также министр сообщил, что в Каменском районе за минувший год было расчищено 33 километра русла реки Глубокая в Каменском районе, в 2023 году продолжится расчистка реки Ольховая в Кашарском районе протяженностью 4,6 км, срок сдачи — в ноябре текущего года.

- В 2023 году мы планируем завершить разработку проекта на расчистку реки Черная в Шолоховском районе, провести расчистку балки Большая Черепаха в Таганроге, - добавил министр.

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