Задержание полицейского за сбыт наркотиков подтвердили в Следкоме Ростовской области

Сейчас решается вопрос о заключении под стражу, следствие продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области бывший полицейский был задержан при попытке оборота наркотиков. Эту информацию сегодня, 9 марта, подтвердили в пресс-службе управления Следственного комитета России по донскому региону.

- На допросе подозреваемый полностью признал свою вину. Сейчас решается вопрос о заключении под стражу. Следствие продолжается, - прокомментировали в ведомстве.

По данным СК, речь идет о бывшем старшем инспекторе экспертно-криминалистического отдела УМВД по Ростову-на-Дону. Предварительно, мужчина через Интернет вступил в сговор с неустановленным наркоторговцем, и получил от него партию запрещенного вещества.

После этого сотрудник попытался распространить дозы с помощью закладок, но его поймали коллеги в селе Крученая Балка Сальского района. Доказательством против задержанного послужили несколько свертков с порошкообразным содержимым. Добавим, по факту случившегося правоохранителя уволили из органов МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Европейский суд по правам человека отклонил жалобу жительницы Ростова-на-Дону

Разбирательства оказались невозможны из-за несоблюдения условий подачи документов (подробности)