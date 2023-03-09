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НовостиПроисшествия9 марта 2023 18:18

В Новочеркасске водитель наехал на припаркованную машину

Причиной ДТП стало превышение скорости
Полина ШЕВЧЕНКО
В Новочеркасске водитель наехал на припаркованную машину.

В Новочеркасске водитель наехал на припаркованную машину.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новочеркасске 8 марта в 8.40 в районе дома 32 по улице Московской произошла авария. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

По предварительным данным, водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ», не обеспечил безопасную скорость движения и допустил наезд на припаркованный автомобиль «ФИАТ».

Пострадавших в ДТП нет. Автомобили получили механические повреждения.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, ранее водитель такси въехал в здание гостиницы в Ростове.Тогда водитель не справился с управлением и машину занесло на обочину. В аварии никто не пострадал. Машина получила механические повреждения.

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