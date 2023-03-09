В Ростовской области запустят речные пассажироперевозки осенью 2023 года

В Ростовской области запустят речные пассажироперевозки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новая судоходная компания начнет транспортировать пассажиров в конце навигационного периода 2023 года, пишет "Наше время" со ссылкой на замгубернатора Александра Скрябина.

Сейчас ведется приобретение двух речных и двух морских пассажирских судов. Кроме того, будет восстановлена необходимая инфраструктура: специалисты подготовят причальные стенки для безопасности пассажиров.

О планах создания региональной судоходной компании донской губернатор сообщил в конце прошлого года. Тогда планировалось приобрести речные суда "Валдай 45Р" и быстроходные "Метеор 120М". А в качестве маршрутов рассматривали направления Ростов - Азов - Волгодонск, Ростов - Ейск - Анапа, Ростов - Керчь - Ялта.

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