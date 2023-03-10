В Ростовской области выделят 8 млрд рублей на строительство дорог в 2023 году

В Ростовской области выделят 8 млрд рублей на строительство дорог. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2023 году в Ростовской области на строительство дорог направят 8 млрд рублей, из них 5,4 млрд– деньги из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта региона.

За 5,5 млрд рублей приведут в порядок 123 донские дороги. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

2,3 млрд рублей будет выделено на ремонт 10 дорог в рамках проекта по поддержке развития региональных и местных автодорог и 3 дорог в сельских поселениях по госпрограмме.

В итоге, по расчетам Минтранса, в 2023 году отремонтируют почти 350 км дорог.

Ранее стало известно, что в текущем году отремонтируют 36,6 км автодорог, ведущих к медучреждениям.Приведение в порядок большинства из них начнется уже в мае.

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