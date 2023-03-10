В Новочеркасске автомобиль отбросило на опору ЛЭП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новочеркасске 9 марта в 19.00 произошла авария в районе дома 9 А по улице Харьковское шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовсокй области.

По предварительным данным, водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем "ЛАДА ГРАНТА", при повороте налево на прилегающую территорию, не уступил дорогу двигающейся навстречу "КИА СИД" под управлением водителя 2004 года рождения. От удара автомобиль "КИА" отбросило на опору линии электропередач.

В ДТП никто не пострадал, но автомобили получили механические повреждения.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в Новочеркасске водитель наехал на припаркованную машину. По предварительным данным, водитель не обеспечил безопасную скорость движения и допустил наезд на припаркованный автомобиль. Пострадавших в ДТП нет.

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