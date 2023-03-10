В донском правительстве рассказали о целях ужесточения порядка въезда из Донбасса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Реализация указа губернатора Ростовской области Василия Голубева № 20 от 09.03.2023 поможет отрегулировать правила пересечения границы с ДНР и ЛНР и обеспечить безопасность дончан, говорится на сайте правительства региона.

Также, документ поможет уменьшить количество вопросов, связанных с осуществлением контрольно-проверочных мероприятий на административной границе региона.

Как рассказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов, при разработке указа брался во внимание опыт других субъектов.

Решение о необходимости разработки документа приняли на заседании оперативного штаба донского региона.

Напомним, указ был подписан 9 марта 2023 года. Меры обусловлены необходимостью дополнительного контроля перемещений лиц с территории Донбасса, где по указу Президента РФ с 20 октября действует военное положение. Теперь въезд и выезд через административную границу возможен только через определенные пункты пропуска.

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