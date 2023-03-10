Ростовские таможенники выявили партию контрафактной жевательной резинки

Таможенники выявили партию контрафактной жевательной резинки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На таможенном посту Несветайский Ростовской таможни среди сладостей китайского и турецкого производства выявили партию жевательной резинки с товарным знаком «TURBO» на упаковке, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что данный товарный знак включен в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС России. Выпуск товара приостановили.

Компания-правообладатель торговой марки подтвердила таможенникам, что не производила товар, и изделие является контрафактным.

12 тысяч штук нелегальной жевательной резинки изъяли и возбудили административное дело за незаконное использование средств индивидуализации товаров.

Напомним, предпринимателю из Ростовской области грозил срок в 7 лет за миллион пачек сигарет из Эмиратов.

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