В Ростове загорелся банный комплекс 10 марта

Пожар удалось ликвидировать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону 10 марта в 20:45 произошел пожар в подвальном помещении банного комплекса, сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

В трехэтажном здании ликвидировать пожар удалось в 21:35.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, в декабре 2022 года пожар произошел в подвальном помещении в Доходном доме Парамонова на Социалистической, 128. Огонь охватил порядка 150 квадратных метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Словно отключен от эмоций»: потерявший семью после взрыва электросамоката ростовчанин живет на чужой даче и копит на памятник

Как сейчас живет мужчина из Ростова, потерявший жену и дочь в пожаре после взрыва электросамоката (подробности)