За сутки в Ростовской области коронавирус подтвердился у 118 человек. Фото: ИВАНОВА Диана

На 10 марта текущего года за весь период пандемии в Ростовской области выявили 44,6 случаев заражения коронавирусом, сообщает Роспотребнадзор.

За сутки прирост составил 118 случаев, госпитализировали – 55. Выздоровели за прошедший день 130 пациентов.

С начала эпидемии исследование по диагностике инфекции в донском регионе прошли более 10 миллионов человек.

В ведомстве еще раз напоминают о необходимости соблюдения группами риска личной гигиены и сокращении посещения общественных мест, а также важности обращения за медпомощью в случае ухудшения здоровья.

Напомним, 8 марта в Ростовской области коронавирусной инфекцией заболели 305 человек.

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