В Ростовской области фиксировать нарушения ПДД начала нейросеть

Теперь сотрудникам ДПС в Ростове помогают современные технологии Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области современные технологии начали использовать для того, чтобы вычислить водителей, нарушающих правила дорожного движения.

Как сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона, нейросеть — специальные комплексы фотовидеофиксации - определяет, пристегнут водитель и пассажир ремнем или нет.

- Процесс тестирования технической возможности завершен, система действует в рабочем порядке, - сообщает сайт правительства Ростовской области.

Дорожные камеры, распознающие новый вид нарушения, установлены на дорогах федерального и регионального значения с интенсивным движением.

Отметим, штраф за то, что человек не пристегнут ремнем безопасности, составляет 1000 рублей.

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