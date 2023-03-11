В ростовском зоопарке у пары кенгуру родился малыш

Кенугру из роствоского зоопарка в очередной раз стали мамой и папой. Фото: телеграм-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

В ростовском зоопарке — пополнение. Как рассказали зоологи, кенгуру Бенетта-Вьюга и Сибиряк в очередной раз стали мамой и папой.

У самки это уже четвертый «наследник», а у самца — восьмой, - написал в телеграм-канале глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Пока малыш значительную часть времени проводит в «сумке» у мамы, но уже с любопытством исследует окружающий мир.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в зоосаде проснулись медведи.

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