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НовостиПроисшествия11 марта 2023 11:20

Ростовчанин прыснул ребенку в лицо из газового баллончика за то, что тот попал мячом в машину

Также, по словам ребенка, мужчина толкнул его в отместку
Анна ШИЛЯЕВА
Игра с мячом закончилась конфликтом

Игра с мячом закончилась конфликтом

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону неприятной ситуацией завершилась игра мальчишек с мячом. Как рассказали в городском паблике очевидцы, ребята, чей возраст примерно 10-12 лет, гуляли около подъезда.

Нечаянно мяч, который они взяли с собой, покатился к парковке и стукнул машину.

После чего хозяин авто вышел из салона и пнул мальчика ногой. Но этого ростовчанину показалось мало и он прыснул из перцового баллончика ребенку в лицу.

- Взрослые вызвали полицию, но хулигана не задержали, - сказала свидетельница инцидента.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что по факту случившегося проходит проверка.

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