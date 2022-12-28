Медики рассказали о состоянии новорожденной, которую до полусмерти избил отец в Ростове

В Ростове новорожденную девочку госпитализировали после того, как ее избил отец Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове, в Пролетарском районе, 25-летний местный житель избил жену и новорожденную дочь, сообщает региональный следком. В отношении мужчины завели дело, а за жизнь младенца борются врачи.

НАБРОСИЛСЯ, КОГДА ЖЕНА КОРМИЛА РЕБЕНКА

По данным ведомства, мужчина находился дома и был сильно пьян. Злоумышленник учинил скандал с 25-летней супругой, которая кормила полуторамесячную дочурку.

В порыве неконтролируемой агрессии пьяный муж накинулся на жену и дочь с кулаками. Молодой человек начал бить обеих по голове и телу. Испуганная мать как могла уворачивалась от ударов, прикрывая собой кроху.

Но силы явно были не равны. Когда дебошир успокоился, женщина сразу вызвала скорую помощь. Врачи госпитализировали девочку в отделение реанимации детской больницы.

Источник издания в правоохранительных органах региона сообщил корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону», что у малышки диагностировали черепно-мозговую травму, перелом теменных костей и внутримозговое кровоизлияние.

Ребенок провел в реанимации несколько дней. Медики до последнего не делали никаких прогнозов.

ГРОЗИТ ДО ДЕСЯТИ ЛЕТ ТЮРЬМЫ

Тем не менее, несмотря на серьезность травм, состояние малышки удалось стабилизировать. Ее жизни ничего не угрожает.

- Девочку уже перевели из реанимации в отделение. Инвалидность в будущем ей не грозит А отца мы ее здесь и не видели, - рассказали в больнице корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

Тем временем, по данным регионального следственного комитета, в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Известно, что подозреваемый уже имеет судимость. Если вина мужчины будет доказана, он может сесть в тюрьму на срок до десяти лет.

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