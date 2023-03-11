На электродном заводе в Новочеркасске обрушилась крыша

Крыша рухнула прямо над печью в одном из цехов Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Ростовской области, в Новочеркасске, в филиале завода по изготовлению электродов произошло ЧП, сообщает компания.

По данным производителя, 9 марта, в четыре часа утра, частично рухнула крыша над печью для обжига.

- Пострадавших нет. Работа участка остановлена. Последствия инцидента устраняются, - прокомментировал завод-производитель.

Для того, чтобы выяснить точную причину случившегося, создали специальную комиссию. Также специалисты проведут экспертизу всех объектов, расположенных на территории предприятия.

- Выход из строя печи не повлияет на производственную деятельность компании и объем выпускаемой продукции, так как есть дополнительный ресурс тепловых агрегатов, которые будут введены в производственный процесс, - подытожили на заводе.

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