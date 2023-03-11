В Ростове спортивный манеж в ЖК «Суворовский» сдадут в эксплуатацию в этом году

В Ростове строится спортивный комплекс Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове продолжается строительство многофункционального крытого спортивного манежа, расположенного на улице Платона Кляты в «Суворовском». Как сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Ростова Алексей Логвиненко, работы идут в соответствии с графиком.

- К возведению объекта приступили в октябре прошлого года. Сдать его планируется в третьем квартале этого года, - прокомментировал Алексей Логвиненко.

Площадь строящегося здания — две тысячи квадратных метров. В нем будут расположены два больших зала. Один предназначен для занятий борьбой, второй — тренажерный. Также в комплексе предусмотрены раздевалки, душевые, медицинский кабинет, парковка.

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