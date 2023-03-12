В центре Ростова от здания отвалился кусок балкона

Часть балкона упала на тротуар. Фото: группа в "ВК" "Это Ростов! – новости Ростова-на-Дону 161"

В Ростове, на Большой Садовой, со старинного особняка упала часть балкона, рассказал очевидец в городском паблике.

По словам автора поста, от основания навесной конструкции отпал кусок камня весом в несколько килограммов. Эта часть попала на тротуар.

- К счастью, никто не пострадал, - написал свидетель инцидента в соцсети.

Пост нашел большой отклик у подписчиков. Пользователи оставили под ним несколько десятков комментариев. Большинство ростовчан высказали мнение, что зданию требуется срочный ремонт.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что в Новочеркасске на заводе рухнула крыша. Никто не пострадал.

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