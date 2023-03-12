В Ростовской области зафиксировали массовую гибель лебедей и уток

В Ростовской области зафиксировали гибель двадцати уток
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростовской области, в Орловском районе, на территории охотхозяйства нашли семь мертвых лебедей. А в нескольких километрах от хутора Нижнеантоновский обнаружили двадцать павших уток-крякв.
- Птиц обнаружили специалисты министерства минприроды в рамках постоянных рейдовых мероприятий, - сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии донского края.
Специалисты взяли пробы от мертвых особей и направили в лабораторию для исследований.
Чтобы избежать распространения опасных и заразных болезней на территории Орловского и прилегающим к нему районов усилят мероприятия по выявлению павших особей диких животных и животных с атипичным поведением.
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