В Ростовской области зафиксировали массовую гибель лебедей и уток

В Ростовской области зафиксировали гибель двадцати уток Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области, в Орловском районе, на территории охотхозяйства нашли семь мертвых лебедей. А в нескольких километрах от хутора Нижнеантоновский обнаружили двадцать павших уток-крякв.

- Птиц обнаружили специалисты министерства минприроды в рамках постоянных рейдовых мероприятий, - сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии донского края.

Специалисты взяли пробы от мертвых особей и направили в лабораторию для исследований.

Чтобы избежать распространения опасных и заразных болезней на территории Орловского и прилегающим к нему районов усилят мероприятия по выявлению павших особей диких животных и животных с атипичным поведением.

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