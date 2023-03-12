В администрации рассказали, как будут работать городские автобусы во время матча ФК «Ростов» и ФК «Пари НН» 12 марта

В день матча автобусы в Ростове будут ходить по специальному расписанию Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове 12 марта состоится футбольный матч. ФК «Ростов» сыграет с командой из Нижнего Новгорода «Пари НН». Начало игры - в 19:30. В связи с этим была скорректирована работа общественного транспорта.

- Так, с 18:00 до 22:00 для удобства болельщиков будет организована работа дополнительного графика на муниципальном автобусном маршруте № 39 по укороченной схеме до остановочного пункта «Городской пляж», - прокомментировали в городском департаменте транспорта.

Также в администрации города напомнили, что рядом с местом игры находится остановочный пункт «Аллея Ростов-Арена», через который проходят автобусы № 8, 49, 65а .

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