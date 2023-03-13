В понедельник 13 марта в Ростове отключат свет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 13 марта, в Ростове временно прекратят подачу электроэнергии в домах на нескольких улицах, сообщает «Донэнерго».

Причиной отключений станут ремонтные работы на электросетях.

Так, с 9.00 до 15.00 без света останутся дома по адресам переулок Островского 81-93, 78-92; улица М. Горького 73-95; улица Красноармейская 90, 108.

Напомним, с 1 декабря в Ростовской области подорожала электроэнергия. Для городского и сельского населения с электроплитами: в пределах социальной нормы — 3,36 рубля за киловатт в час, сверх социальной нормы — 4,71 рубля за киловатт в час. Для городского населения с газовыми плитами в пределах социальной нормы — 4,81 рубля за киловатт, сверх социальной нормы — 6,73 рубля за киловатт.

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