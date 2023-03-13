Полиция ищет мужчину, устроившего стрельбу на Рабочей площади.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Полиция начала поиски мужчины, который устроил стрельбу в субботу вечером, 11 марта, в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону, на Рабочей площади.
Как ранее стало известно, между двумя мужчинами завязался конфликт, в разгар которого один из них выстрелил в оппонента из травматического пистолета. В результате 42-летний ростовчанин получил незначительные травмы. На месте ему была оказана медицинская помощь. Стрелявший скрылся.
Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о наказании стрелка.
Напомним,факт происшествия ростовчане начали обсуждать в социальных сетях. Поводом послужили пятна крови на асфальте. Позже ситуацию прокомментировали в ГУ МВД.
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