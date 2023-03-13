В Ростовской области весной посеют 1,8 млн га яровых

Селянам на этот год задана высокая планка. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

1,8 миллиона гектаров яровых культур посеют донские аграрии на полях весной. А по итогам осеннего сева в хорошем и удовлетворительном состоянии взошли 94 процента посевов на 2,9 млн га озимых. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в прямом эфире программы «О главном», комментируя участие региона в ежегодном Агропромышленном форуме юга России в начале марта.

- Мы на это работали последние 11 лет. Мы создавали условия, чтобы поддерживать селян в приобретении техники. Я поставил задачу и обратился к селянам сохранить результаты ушедшего года, а это был очередной рекорд. Но они очень опытные — надо еще поискать регион, где трудятся такие профессионалы. Им надо только помогать, а не мешать, - прокомментировал Василий Юрьевич.

Одной из задач глава региона назвал продолжение работ по импортозамещению семян, чтобы создать гарантированный их запас, в том числе для пропашных культур. Также Василий Голубев заявил о том, что на поддержку селян будет направлен весь спектр инструментов господдержки агропромышленного комплекса. И сделал акцент на развитии плодородия почв.

- В этом году ставим задачу на 6 процентов поднять количество мелиорируемых земель. Это создаст условия для реализации экспортной программы, в чем заинтересованы и селяне, и наши партнеры, в том числе и новые, - добавил губернатор.

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