Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 марта 2023 18:07

В Таганроге произошло ДТП с припаркованным автомобилем

Водитель не справился с управлением
Полина ШЕВЧЕНКО
В Таганроге произошло ДТП с припаркованным автомобилем.

В Таганроге произошло ДТП с припаркованным автомобилем.

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

13 марта около 19.00 в Таганроге в районе дома № 99 по улице Греческой произошла авария с наездом на припаркованный автомобиль, сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля ВАЗ 2110 отвлёкся, не справился с управлением и наехал на припаркованный автомобиль Mitsubishi Lancer.

В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.

Ранее на въезде в Ростов автомобиль протаранил ограждение и машину дорожников.Водитель не справился с управлением и его занесло на обочину, а затем в забор. От удара машину отбросило на припаркованную Ладу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области водитель грузовика с прицепом протаранил иномарку

По факту аварии полиция проводит проверку (подробности)