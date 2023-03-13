В Таганроге произошло ДТП с припаркованным автомобилем. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

13 марта около 19.00 в Таганроге в районе дома № 99 по улице Греческой произошла авария с наездом на припаркованный автомобиль, сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля ВАЗ 2110 отвлёкся, не справился с управлением и наехал на припаркованный автомобиль Mitsubishi Lancer.

В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.

Ранее на въезде в Ростов автомобиль протаранил ограждение и машину дорожников.Водитель не справился с управлением и его занесло на обочину, а затем в забор. От удара машину отбросило на припаркованную Ладу.

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По факту аварии полиция проводит проверку (подробности)