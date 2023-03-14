В 2022 году Ростов посетили более 2 миллионов транзитных туристов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2022 году поток транзитных туристов в Ростове вырос почти на 17% и составил около 2 млн 145 тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Алексей Логвиненко на расширенном планерном совещании поручил подготовиться к предстоящему туристическому сезону.

- Мы должны сделать все, чтобы максимальное число этих людей не проехали мимо, а остановились у нас хотя бы на один день. Причем, не просто переночевали, а смогли с пользой провести свободное время: погуляли, посетили театры, музеи, поужинали, - пояснил глава администрации.

Для развития туристического потенциала города, по его мнению, необходимо взаимодействовать друг с другом. Так, поручено проработать меры поддержки экскурсоводов, рекомендовано начать сотрудничать профильным департаментам с представителями туристического бизнеса.

Итогом такой работы должно стать увеличение туристического потока в Ростов.

Ранее донские власти предполагали, что в 2023 году турпоток в Ростовской области увеличится на 10-15%.

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