Жителя Шолоховского района осудили за нападение на полицейского. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении 34-летнего жителя Шолоховского района признали виновным в подделке документов, угрозе убийством и применении насилия в отношения представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Ростовской области.

Следствием установлено, что 21 августа 2022 года в доме в станице Вешенской мужчина в состоянии алкогольного опьянения демонстрировал нож и высказывал в адрес своей 33-летней сожительницы угрозы убийством. Прибывшему на место происшествия сотруднику полиции злоумышленник причинил телесные повреждения, после чего был задержан.

Доказано, что ранее мужчина приобрел и использовал поддельное водительское удостоверение.

Суд приговорил мужчину к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием срока с колонии строгого режима.

Ранее в Шолоховском районе задерживали еще одного местного жителя за нападение на сотрудника полиции. Тогда виновному назначили 2 года лишения свободы.

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