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НовостиПроисшествия14 марта 2023 18:45

Шестерых мужчин осудили за оборот наркотического средства

Их лишили свободы на срок до 10 лет
Полина ШЕВЧЕНКО
Шестерых мужчин осудили за оборот наркотического средства.

Шестерых мужчин осудили за оборот наркотического средства.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Шахтах осудили группу мужчин за оборот наркотического средства, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Следствием установлено, что в ноябре 2020 года шестеро мужчин приобрели в Интернете крупную партию расфасованного на мелкие дозы синтетического наркотического средства для дальнейшего сбыта. Пакеты с веществом они разложили в закладки в Шахтах.

Часть наркотического средства мужчины успели реализовать. А в марте 2021 года они были задержаны сотрудниками полиции за преступление.

Суд приговорил фигурантов дела к лишению свободы сроком от 8 лет и 2 месяцев до 10 лет и 2 месяцев.

Ранее стало известно, что в Ростовской области полицейский скрывал свою наркозависимость. Он состоял на учете в наркодиспансере, но при устройстве в органы это скрыл.

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