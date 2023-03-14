Шестерых мужчин осудили за оборот наркотического средства. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Шахтах осудили группу мужчин за оборот наркотического средства, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Следствием установлено, что в ноябре 2020 года шестеро мужчин приобрели в Интернете крупную партию расфасованного на мелкие дозы синтетического наркотического средства для дальнейшего сбыта. Пакеты с веществом они разложили в закладки в Шахтах.

Часть наркотического средства мужчины успели реализовать. А в марте 2021 года они были задержаны сотрудниками полиции за преступление.

Суд приговорил фигурантов дела к лишению свободы сроком от 8 лет и 2 месяцев до 10 лет и 2 месяцев.

Ранее стало известно, что в Ростовской области полицейский скрывал свою наркозависимость. Он состоял на учете в наркодиспансере, но при устройстве в органы это скрыл.

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