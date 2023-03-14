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Общество14 марта 2023 12:48

В Ростовской области экс-полицейский скрывал, что состоит на учете в наркодиспансере

Факт всплыл во время расследования уголовного делав отношении правоохранителя
Анна ШИЛЯЕВА
На собеседовании при приеме на работу мужчина утаил важные сведения

На собеседовании при приеме на работу мужчина утаил важные сведения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области 32-летний полицейский попал в поле зрение следователей за то, что не рассказал при приеме на работу о наркозависимости, от которой страдал раньше. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил источник в правоохранительных органах региона. Но перед тем, как тайна была раскрыта, Евгений (имя изменено – прим. ред.) оказался в куда более серьезной передряге.

Евгений, отучивший в высшей школе полиции, без проблем устроился после выпуска в отдел. Молодой амбициозный специалист был на хорошем счету у начальства. Повышение не заставило себя ждать. Вскоре мужчина возглавил отдел уголовного розыска в РОВД.

Судя по страницам в соцсетях, Евгений не только хорошо работал, но и неплохо отдыхал. Ему нравилось путешествовать по городам России вместе с любимой женщиной, а с друзьями – отдыхать в кальянной. Но однажды карьера начала трещать по швам.

Как сообщил источник издания в правоохранительных органах, полицейского заподозрили в том, что он взял взятку в размере сто тысяч рублей. За эти деньги мужчина обещал двоим местным жителям не заводить на них дело за то, что те разбили чужую машину.

Об этом стало известно следователям. В результате в отношении Евгения возбудили дело за взятку в крупном размере. Из полиции дончанина уволили по отрицательным мотивам.

А пока шло разбирательство, всплыл еще один нелицеприятный факт. По версии следствия, перед устройством в органы мужчина стоял на учете в наркодиспансере за употребление запрещенных веществ, но скрыл это.

- Учитывая, что в этом факте предусматриваются признаки мошенничества, материалы проверки передали в следком для принятия процессуального решения, - добавил собеседник.

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