В Ростовской области экс-полицейский скрывал, что состоит на учете в наркодиспансере

На собеседовании при приеме на работу мужчина утаил важные сведения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области 32-летний полицейский попал в поле зрение следователей за то, что не рассказал при приеме на работу о наркозависимости, от которой страдал раньше. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил источник в правоохранительных органах региона. Но перед тем, как тайна была раскрыта, Евгений (имя изменено – прим. ред.) оказался в куда более серьезной передряге.

Евгений, отучивший в высшей школе полиции, без проблем устроился после выпуска в отдел. Молодой амбициозный специалист был на хорошем счету у начальства. Повышение не заставило себя ждать. Вскоре мужчина возглавил отдел уголовного розыска в РОВД.

Судя по страницам в соцсетях, Евгений не только хорошо работал, но и неплохо отдыхал. Ему нравилось путешествовать по городам России вместе с любимой женщиной, а с друзьями – отдыхать в кальянной. Но однажды карьера начала трещать по швам.

Как сообщил источник издания в правоохранительных органах, полицейского заподозрили в том, что он взял взятку в размере сто тысяч рублей. За эти деньги мужчина обещал двоим местным жителям не заводить на них дело за то, что те разбили чужую машину.

Об этом стало известно следователям. В результате в отношении Евгения возбудили дело за взятку в крупном размере. Из полиции дончанина уволили по отрицательным мотивам.

А пока шло разбирательство, всплыл еще один нелицеприятный факт. По версии следствия, перед устройством в органы мужчина стоял на учете в наркодиспансере за употребление запрещенных веществ, но скрыл это.

- Учитывая, что в этом факте предусматриваются признаки мошенничества, материалы проверки передали в следком для принятия процессуального решения, - добавил собеседник.

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