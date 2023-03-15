15 марта в Ростове прогнозируют пасмурную и ветреную погоду

15 марта в Ростове прогнозируют ветреную погоду. Фото: Евгения ГУСЕВА

В среду, 15 марта, в Ростове ожидается пасмурная погода с прояснениями, сообщает Росгидрометцентр.

Днем столбики термометров поднимутся до отметки в +11-13 градусов. Восточный и юго-восточный ветер разовьет скорость 8-13 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

Осадков сегодня синоптики не прогнозируют.

Ранее начальник гидрометцентра Елена Назарова спрогнозировала скачки температур и снег с дождем в марте. По ее словам, март в этом году по температурному режиму и количеству осадков не будет выделяться никакими аномалиями.

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