15 марта в Ростове прогнозируют пасмурную и ветреную погоду

15 марта в Ростове прогнозируют ветреную погоду.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В среду, 15 марта, в Ростове ожидается пасмурная погода с прояснениями, сообщает Росгидрометцентр.
Днем столбики термометров поднимутся до отметки в +11-13 градусов. Восточный и юго-восточный ветер разовьет скорость 8-13 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.
Осадков сегодня синоптики не прогнозируют.
Ранее начальник гидрометцентра Елена Назарова спрогнозировала скачки температур и снег с дождем в марте. По ее словам, март в этом году по температурному режиму и количеству осадков не будет выделяться никакими аномалиями.
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