С 16 по 17 марта часть Ростова останется без воды из-за ремонта

С 16 по 17 марта часть Ростова останется без воды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Часть Ростова останется без воды на сутки с 8.30 16 марта до 8.00 17 марта. Предупреждает «Ростовводоканал».

Прекратят подачу воды в границах: площадь Театральная - улица Ченцова - улица 2-я Линия - улица Налбандяна – улица Верхненольная – улица Каяни, в том числе детский сад по улице Каяни, 5, административные здания по улице Каяни 9Б, 11А, 11Б, 11/108.

Причиной отключения водоснабжения станет подключение водопроводной линии по улице Налбандяна.

Ранее ученый Андрей Кузнецов призвал к экономии воды в связи с негативными тенденциями, влекущими уменьшение количества воды в реке Дон.

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